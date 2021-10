VIDEO | Nello Battiato riconfermato all’unanimità presidente di Cna Sicilia

MESSINA – Con l’assemblea quadriennale elettiva di Cna Sicilia, iniziata questa mattina al Palazzo dei Congressi di Taormina (Messina), si conclude il lungo percorso elettivo siciliano che ha portato al rinnovo degli assetti dirigenziali della Confederazione nei territori e alla scelta dei vertici regionali. Ad essere riconfermato all’unanimità, dopo quattro anni di mandato, il presidente regionale di Cna Nello Battiato.

In un’intervista all’agenzia di stampa Dire, l’imprenditore catanese pone l’attenzione sulle opportunità provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto alle eventuali ed auspicate ricadute sul tessuto socio-produttivo dell’isola.

“In Sicilia – afferma – c’è molta attesa per i fondi stanziati dal Pnrr. Le piccole e medie imprese sono un po’ tagliate fuori, ma noi stiamo cercando di fare di tutto per rientrare in queste risorse, in modo diretto ed indiretto. L’importante è che il nostro operato venga svolto con impegno e determinazione per il bene della regione e dei siciliani”.

Altro aspetto che Battiato sottolinea importante per l’Isola riguarda il Superbonus 110%: “Una misura – sostiene – utile a tutti i cittadini ed applicabile alla singola abitazione e ai condomini. Grazie agli incentivi, riqualificheremo le città ed avremo un grande risparmio energetico nel massimo rispetto ambientale e senza toccare le tasche dei cittadini. Si tratta di un lavoro a costo zero per il privato. L’agevolazione fiscale – conclude il riconfermato presidente Cna Sicilia – è un volano importante per l’isola, per le imprese e per tutto l’indotto che si muove intorno all’edilizia”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Silvestrini (Cna): “Sul patto proposto da Draghi è importante che parti sociali e Governo si confrontino”