Trieste, Dipiazza in vantaggio ma si va verso il ballottaggio

TRIESTE – Urne chiuse per le elezioni comunali a Trieste. L’affluenza è stata del 46%. Anche al secondo giro di proiezioni di Opinio Italia per la Rai, il sindaco uscente di Trieste e ricandidato per il centrodestra, Roberto Dipiazza, è sempre in testa. Ma se nel primo si attestava al 46,5%, ora scende al 45,4, allontanando quindi di un altro punto la possibilità di evitare il ballottaggio. Lo sfidante del centrosinistra, Francesco Russo, a sua volta guadagna addirittura 3 punti arrivando al 32%. Sempre terzo il civico Riccardo Laterza col 9%, quarto il no vax Ugo Rossi al 5,3%. Le proiezioni sono relative a una copertura del campione dell’11%.

ORE 16:49 – Ballottaggio più probabile, con il sindaco uscente del centrodestra, Roberto Dipiazza, dato al 46,5% delle preferenze, secondo una prima proiezione Opinio-Rai, su un campione del 4%. Segue il candidato del centrosinistra, Francesco Russo, con il 29%, terzo il municipalista Riccardo Laterza con il 6,3%. Al quarto posto invece, rispetto gli exit poll, la candidata del M5s, Alessandra Richetti, viene scalzata dal candidato del Movimento 3V (galassia no vax), Ugo Rossi, con 5,3%. Secondo la proiezione di Swg-La7, basata su una copertura del 5%, Dipiazza e Russo sarebbero più vicini. Il primo con una forbice del 42,4-46,4%, lo sfidante con 30,1-34,1%.

ORE 15:15 – Il sindaco uscente di Trieste, Roberto Dipiazza, candidato dal centrodestra sarebbe vicino alla riconferma al primo turno secondo il primo rilevamento exit poll di Opinio Italia-Rai. Con una forbice del 46-50% delle preferenze rilevate fuori dai seggi, Dipiazza sarebbe in vantaggio sul candidato del centrosinistra Francesco Russo, stimato tra il 29 e il 33%. Terzo il municipalista Riccardo Laterza, alla sua prima esperienza con la civica Adesso Trieste, con una forbice del 9-13%, mentre la candidata del Movimento 5 stelle, Alessandra Ricchetti, è stimata tra 2 e 4%. I dati sono relativi alle 14.36 e coprono l’80% delle persone sondate all’uscita dei seggi.