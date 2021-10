All’IIS Ciampini Boccardo di Novi Ligure un incontro con lo Spazio

ROMA – In occasione dell’inaugurazione della quarta edizione della rassegna ‘Spazio alla Conoscenza’, l’IIS ‘Ciampini Boccardo’ di Novi Ligure presenta ‘Homo Caelestis. L’incredibile racconto di come saremo’. L’evento, previsto per il prossimo 9 ottobre, si svolgerà a partire dalle 15.30 presso il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. Ospite d’eccezione sarà l’Ing. Tommaso Ghidini, alto funzionario dell’Agenzia Spaziale Europea, che promuoverà anche l’uscita del suo primo libro ‘Homo Caelestis’.



L’evento sarà aperto dai saluti di inaugurazione del dirigente scolastico. Seguirà la presentazione di organizzatori, autorità del Comune e degli ospiti. Interverrà quindi Luigi Bignami, giornalista e divulgatore scientifico, con delle domande per Ghidini. In particolare, ci si soffermerà sul passaggio da Homo sapiens sapiens a Homo Caelestis.

L’autore infatti ha voluto soffermarsi in ipotesi e riflessioni su quello che sarà l’uomo del futuro, sempre più proiettato verso una dimensione cosmologica che non ha più confini. ‘Homo Caelestis’ è suddiviso in 7 capitoli – una scelta, questa, da ricondurre al numero buddhista della completezza – ciascuno per ogni momento vitale per l’uomo: nascere, viaggiare, apprendere, sbagliare, amare, (non) morire, credere. Sarà possibile, al termine dell’intervista, fare domande all’Ing. Ghidini, che si renderà disponibile a rispondere ad eventuali curiosità.



Per partecipare all’evento in presenza sarà necessario esibire il Green pass. Per chi fosse interessato, invece, a seguire la conferenza da remoto, l’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale istituzionale dell’IIS Ciampini Boccardo.