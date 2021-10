Cori razzisti dopo il match Fiorentina-Napoli, Koulibaly: “Mi hanno chiamato scimmia di m…a”

ROMA – Un brutto episodio si è verificato ieri dopo il match Fiorentina-Napoli. l giocatori del Napoli Frank Zambo Anguissa, Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly sono stati bersagliati da cori razzisti arrivati dagli spalti. Quest’ultimo, avvicinandosi, ha risposto ad un tifoso della squadra avversaria che lo ha apostrofato in malo modo. “‘Scimmia di m…’. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre“, ha dichiarato su Instagram il difensore del Napoli. La Figc ha già aperto un’indagine sull’episodio.

ANGUISSA: “CHIAMARMI SCIMMIA NON CAMBIA CHI SONO”

“È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone a cui è concesso comportarsi in questo modo! Per quanto mi riguarda, puoi insultarmi e chiamarmi scimmia. Questo non influenza l’uomo che sono, perché so chi sono, so da dove vengo: sono un uomo di colore, sono orgoglioso di esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo”, ha scritto su Instagram Frank Zambo Anguissa, vittima di attacchi di matrice razzista da parte dei tifosi della Fiorentina al Franchi.