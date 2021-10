GENOVA – In attesa dell‘allerta rossa che scatterà alle 14 sul centro della regione, una forte perturbazione sta interessando la provincia di Savona. Piogge diffuse e persistenti hanno causa l’esondazione del Letimbro in zona Santuario e dell’Erro a Pontinvrea. Anche nel centro del capoluogo di provincia, dove peraltro sono aperti i seggi per le elezioni amministrative, la situazione sta peggiorando. “Diverse strade risultano allagate, sul posto volontari e vigili del fuoco sono già in azione”, aggiorna il governatore Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. Disagi anche in provincia di Imperia, dove il Comune di Camporosso ha chiuso il centro vaccinale anti covid.



“Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova, che dalle 14 passeranno in allerta rossa- ricorda Toti- evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza”. Lo stesso Toti ieri, in vista del peggioramento meteo, aveva invitato i cittadini interessati a recarsi alle urne prima della pausa notturna.

NELL INTERNO GENOVA-SAVONA OLTRE MEZZO METRO ACQUA IN 12 ORE

Nelle ultime dodici ore, in alcune zone della Liguria è sceso più di mezzo metro di pioggia. Il picco è stato raggiunto a Cairo Montenotte, in Valbormida, nell’entroterra savonese, dove da mezzanotte e mezza a mezzogiorno e mezza sono stati registrati 551,8 millimetri di cumulata, che diventano 556,8 nelle ultime 24 ore. Situazione non molto diversa a Rossiglione, in Valle Stura, nell’entroterra genovese, dove nelle ultime 12 ore la cumulata segna 537,6 millimetri, che diventano 569,4 nell’ultime 24 ore. I dati hanno superato quelli registrati nell’alluvione delle Cinque terre e nello spezzino dell’ottobre 2011, quando in 30 ore in Val di Vara la cumulata aveva segnato 542 millimetri di pioggia.

STOP TRENI SAVONA-TORINO, DIROTTATI SU GENOVA

Peggiora la situazione in provincia di Savona a causa della forte perturbazione in corso dalle prime ore del mattino. La zona è attualmente in allerta arancione. Chiusa la linea ferroviaria tra Savona e Torino sia via Ferrania che via Altare, per la formazione di frane che incombono sulla sede ferroviaria: i collegamenti sono dirottati via Genova perché le condizioni stradali non permettono, al momento, di attivare un servizio bus sostitutivo. Trenitalia ha attivato l’assistenza per i passeggeri a Savona. Chiuso anche il tratto dell’autostrada A6 Torino-Savona, tra Ceva e il bivio della A6-A10, in direzione bivio A10. Chiusa pure la provinciale del colle di Cadibona per frane e crollo di un albero. Allagamenti diffusi a Savona e Pontinvrea, isolato Mallare.