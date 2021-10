Figliuolo: “Terza dose solo con Pfizer e Moderna. A metà ottobre 81% italiani sarà vaccinato”

ROMA – “Bisogna fare l’Mrna anche per chi ha fatto Astrazeneca”, ha dichiarato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza covid, a ‘Che tempo che fa’ su Raitre. “Abbiamo dosi per vaccinare di nuovo tutti gli italiani-, ha aggiunto- i vaccini ci sono e si andrà spediti”. Insomma, aggiunge, “abbiamo la macchina rombante dobbiamo far salire l’equipaggio a bordo”. Il 4 ottobre si riunisce “l’Ema e dirà qualcosa sula terza dose e poi l’Aifa a brevissimo dirà la sua. Noi siamo pronti”, ha dichiarato.

FIGLIUOLO: “PER METÀ OTTOBRE RAGGIUNGEREMO L’81% DEI VACCINATI”

“Oggi siamo a 47 milioni e 700 mila cittadini vaccinati, pari al 79,1%. Per metà ottobre raggiungeremo l’81 per cento e in questa settimana si arriverà all’80 per cento- ha spiegato, aggiungendo- Nella fascia 50-59 e 60-69 anni dobbiamo migliorare”. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha poi sottolineato l’efficacia dei sieri contro il Covid: “La vaccinazione difende dal contagio al 77%, dall’ospedalizzazione al 93% e dalla terapia intensiva e dalla morte al 96%“.

FIGLIUOLO: “OPEN DAY PER LE FORZE DI POLIZIA E LE FORZE ARMATE”

“La Polizia l’11 e il 12 farà degli open day dedicati alle forze di polizia. Ho sentito il ministro della Difesa e faremo anche degli open day in tutti i siti della difesa”.