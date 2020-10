Trump, video dall’ospedale: “Sto meglio, tornerò presto”

MILANO – “Sono venuto al Walter Reed perché non stavo bene, ma ora mi sento molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale e finire il mio lavoro. I prossimi giorni saranno il vero test, vedremo cosa succederà”. Dall’ospedale militare dove è attualmente ricoverato, Donald Trump manda un messaggio per rassicurare l’America sulle sue condizioni di salute.

Dopo la conferenza stampa dei medici di ieri sera, infatti, che si erano detti “ottimisti” sulle condizioni del Presidente anche se “non ancora fuori pericolo”, molte voci si erano rincorse su cosa fosse successo realmente alla Casa Bianca. Trump ha quindi deciso di apparire in video, visibilmente provato, per mostrare a tutti le sue condizioni: “Stiamo lavorando duro perché io torni, devo tornare perché dobbiamo ancora fare l’America di nuovo grande”.