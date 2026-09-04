Terremoto nel Cosentino, scossa di magnitudo 3.7: gente in strada

ROMA – Paura in provincia di Cosenza per una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 che ha colpito il territorio nella serata di oggi. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) hanno rilevato il movimento tellurico alle ore 21:31. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa tre chilometri a ovest del comune di Castiglione Cosentino, con un ipocentro piuttosto superficiale, stimato a una profondità di nove chilometri.

PANICO TRA I RESIDENTI E CENTRALINI IN TILT

L’onda sismica è stata avvertita in modo netto in gran parte del territorio calabrese. La percezione è stata particolarmente forte nel capoluogo Cosenza, nei centri di Rende e Montalto Uffugo, estendendosi a tutta la Valle del Crati. Il tremore ha scatenato il panico tra la popolazione: centinaia di persone hanno abbandonato precipitosamente le proprie abitazioni per cercare riparo in strada e negli spazi aperti. Immediatamente dopo la scossa, i centralini dei Vigili del fuoco sono stati presi d’assalto da cittadini in cerca di rassicurazioni.

PANICO TRA I RESIDENTI E CENTRALINI IN TILT

Nonostante la forte apprensione, i primi riscontri sul territorio sono positivi. Al momento le autorità competenti non segnalano alcun danno a persone o edifici. La macchina dei controlli si è comunque messa subito in moto. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha confermato che già dalle prossime ore scatteranno ricognizioni strutturali e verifiche capillari in stretta sinergia con la Protezione Civile, per garantire la totale sicurezza della cittadinanza.