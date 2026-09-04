Meloni show: “Sono bella? Grazie tesò, poi dopo…”. E risponde alla figlia al telefono

ROMA – Non solo politica, riforme e strategie energetiche. L’intervento di Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d’Italia a Bari ha regalato anche un inaspettato momento di leggerezza, un vero e proprio “fuoriprogramma show” catturato dalle telecamere. Il primo siparietto è andato in scena quando, dalla platea, si è levato un complimento ad alta voce: “Sei bella”. La presidente del Consiglio, interrompendo il filo del discorso, ha replicato con una battuta in perfetto romanesco: “Grazie tesò, dopo…”. Una risposta accompagnata dal tipico gesto della mano con cui si dà ironicamente “appuntamento” a più tardi al suo sostenitore.

“AMORE TI RICHIAMO”: IL TELEFONO SQUILLA SUL PALCO

Ma le interruzioni per la leader di FdI non sono finite lì. A distanza di pochissimi secondi, Meloni si è dovuta fermare di nuovo, questa volta per un’urgenza familiare. Sentendo squillare il cellulare, ha deciso di rispondere direttamente dal palco, davanti ai microfoni aperti: “Amore, ti richiamo”, ha detto in fretta. Subito dopo, rivolgendosi al pubblico divertito per giustificare la pausa, ha spiegato con un sorriso: “Scusate, è mia figlia… mi ha chiamato tre volte”.