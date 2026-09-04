Pollo fritto a vita se hai il tatuaggio con il logo di Kfc: bufera sull’iniziativa a Modena

BOLOGNA – Un tatuaggio indelebile col logo dell’azienda, il colosso Usa del pollo fritto Kfc, al posto di una fornitura a vita, ogni dieci giorni, di pollo fritto. La polemica che infuria sulla rassegna Modena Nerd non accenna a placarsi.

E’ andata all’attacco Federconsumatori, che ha chiesto al Comune di Modena e all’Ausl di “non consentire lo scambio tra pollo fritto e un tatuaggio pubblicitario, sanzionando Kfc qualora nel 2025 si sia svolta questa attività senza le dovute autorizzazioni. Chiediamo anche a Modena Nerd, per la sua parte, di cancellare la presenza di Kfc dai propri stand, difendendo il buon nome di una Fiera così apprezzata”.

Ma l’associazione dei consumatori muove anche accuse specifiche, in particolare riguardo alla prima edizione dell’iniziativa realizzata lo scorso anno sempre a Modena Nerd, a quanto pare anche con un certo successo.

“Risulta a Federconsumatori- si legge in una nota- che nel 2025 l’attività di tatuaggio promossa da Kfc nei locali di Modena Nerd è stata probabilmente abusiva, non corredata da alcuna autorizzazione”. Nel frattempo, sempre Federconsumatori annuncia di aver avuto notizia che Kfc “ha fatto sapere di avere tutti i permessi, anche riferiti al 2025. Per il 2026 l’azienda si è mossa per chiedere i permessi solo successivamente alla nostra segnalazione. Rispetto al 2025 invitiamo Kfc a rendere pubblici i permessi rilasciati dal Comune”. Il Comune di Modena, dal canto suo, informa: “I due tatuatori incaricati da Kfc di realizzare, presso lo stand della catena a Modena Nerd, i tatuaggi oggetto della campagna di marketing ‘Tattoo Experience’, al centro delle polemiche di questi giorni, hanno presentato al Suap la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e tutta la documentazione necessaria a svolgere la propria attività in occasione della manifestazione”