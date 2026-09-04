Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 4 settembre 2026

MATTARELLA: “BASTA POLITICHE DI POTENZA, L’EUROPA UN MODELLO”

“Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio”. È il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all’Europa. L’Unione, dice Mattarella, è “tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità”. Sottolineandone “i successi indiscutibili”, il capo dello Stato sollecita l’Europa ai “necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni” per “non attestarsi su moduli di mera difesa”.

VANNACCI, VERIFICHE SUI MILITARI DI FUTURO NAZIONALE

Il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all’interno di Futuro Nazionale. Al centro dell’esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei carabinieri e un tenente dell’aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le forze armate.

MELONI, OGGI IL GOVERNO PIÙ LONGEVO DELLA REPUBBLICA

Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico: con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l’esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell’unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. “Faremo di più sulla sicurezza”, è il prossimo obiettivo della premier.

LEGGE ELETTORALE, LA MAGGIORANZA RITROVA L’INTESA

La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all’emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell’iter parlamentare “per ottenere una norma cucita addosso all’attuale maggioranza”.