venerdì 4 Settembre 2026

Un drone russo ha colpito il quartier generale del Servizio di sicurezza ucraino

Nel centro di Kiev, ferendo 5 persone. Zelensky: "Risponderemo allo stesso livello"

Data pubblicazione: 4-9-2026 ore 16:27Ultimo aggiornamento: 4-9-2026 ore 16:27

ROMA – Un drone russo ha colpito il quartier generale del Servizio di sicurezza ucraino (SBU) nel centro di Kiev. “Ho parlato con il capo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina, Oleksandr Poklad – ha scritto su X Zelensky – Purtroppo, un drone russo ha colpito la sede centrale del Servizio di sicurezza dell’Ucraina in via Volodymyrska a Kiev, di fronte alla cattedrale di Santa Sofia. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. Tutte le persone coinvolte riceveranno l’assistenza necessaria. Il drone era puntato direttamente sull’ufficio del capo del servizio di sicurezza di quell’edificio”.

“Ho incaricato Poklad di fornire una risposta adeguata e concreta ai russi, ove possibile, che rispecchi questo attacco, non appena tutto sarà pronto. Le nostre forze armate sosterranno questa risposta. Gloria all’Ucraina!”

Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha dichiarato che cinque persone sono rimaste ferite nell’attentato.

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di Redazione

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