venerdì 4 Settembre 2026

Salvini: “No all’Election Day, comunali in primavera e politiche in autunno”

"Stiamo festeggiando il governo più longevo della storia della Repubblica. Perché interrompere prima l'enorme lavoro che tutti stiamo facendo?", dice il vicepremier a margine di un sopralluogo al Villaggio olimpico di Milano

di Nicola MenteData pubblicazione: 4-9-2026 ore 14:58Ultimo aggiornamento: 4-9-2026 ore 14:58

MILANO – Niente Election Day nel 2027: elezioni amministrative in primavera e politiche in autunno, alla scadenza naturale della legislatura. A scandire il calendario è il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al Villaggio olimpico di Milano.

“Stiamo festeggiando il governo più longevo della storia della Repubblica. Perché interrompere prima l’enorme lavoro che tutti stiamo facendo? C’è una scadenza ed è nell’autunno ’27. Io ho tante cose da fare, tanti cantieri da portare avanti e vorrei arrivare fino all’ultimo giorno per cui gli italiani ci hanno eletto”, afferma Salvini.

LEGGI ANCHE: Giorgia Meloni festeggia il record: “Il nostro Governo è il più longevo della storia. La stabilità risultato di una coalizione unita”
LEGGI ANCHE: VIDEO| Meloni e il governo più longevo della storia, Renzi: “Il prossimo obiettivo della premier? Eguagliare Mussolini”

Alla domanda se dunque politiche e comunali resteranno separate, il leader leghista risponde: “Certo. La scadenza delle amministrative è per norma in primavera”. Una tornata che coinvolgerà, sottolinea, “tante città importanti, da Milano a Roma, Bologna, Torino e Napoli”. Poi, “in autunno gli italiani sceglieranno fra il centrodestra e il campetto”.

Leggi anche

VIDEO| Meloni e il governo più longevo della storia, Renzi: “Il prossimo obiettivo della premier? Eguagliare Mussolini”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

Tajani: “Fake news russe all’ordine del giorno, ma noi non siamo in guerra con Mosca”

di Antonio Bravetti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia