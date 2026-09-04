Salvini: “No all’Election Day, comunali in primavera e politiche in autunno”

MILANO – Niente Election Day nel 2027: elezioni amministrative in primavera e politiche in autunno, alla scadenza naturale della legislatura. A scandire il calendario è il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al Villaggio olimpico di Milano.

“Stiamo festeggiando il governo più longevo della storia della Repubblica. Perché interrompere prima l’enorme lavoro che tutti stiamo facendo? C’è una scadenza ed è nell’autunno ’27. Io ho tante cose da fare, tanti cantieri da portare avanti e vorrei arrivare fino all’ultimo giorno per cui gli italiani ci hanno eletto”, afferma Salvini.

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Alla domanda se dunque politiche e comunali resteranno separate, il leader leghista risponde: “Certo. La scadenza delle amministrative è per norma in primavera”. Una tornata che coinvolgerà, sottolinea, “tante città importanti, da Milano a Roma, Bologna, Torino e Napoli”. Poi, “in autunno gli italiani sceglieranno fra il centrodestra e il campetto”.