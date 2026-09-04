VIDEO| Meloni e il governo più longevo della storia, Renzi: “Il prossimo obiettivo della premier? Eguagliare Mussolini”

ROMA – “Ammazza oh, Giorgia Meloni oggi non si tiene, è entusiasta, felice, sprizza gioia da tutti i pori. Lei è contenta perché il suo governo è il governo più longevo della storia repubblicana. Prossimo obiettivo? Eguagliare Mussolini. Questo le piacerebbe per tanti motivi, ma credo che sarà molto, molto, molto difficile”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un video pubblicato sui social, commentando il post della premier sul record raggiunto dal suo esecutivo oggi.

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Il Governo che è durato di più è anche quello che ha fatto di meno. Voi state meglio o peggio di quattro anni fa? pic.twitter.com/T97uaKATsz — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 4, 2026

“Ma il punto politico è molto semplice- aggiunge-: In questi quattro anni di governo ci siamo sorbiti Salvini, Tajani, Urso, tutta quella gente lì. Ne valeva la pena? Stiamo meglio o peggio di quattro anni fa? Guardate il vostro conto in banca, il mutuo, lo stipendio, il carrello della spesa, la bolletta, la benzina. L’Italia sta meglio o peggio di quattro anni fa? L’Italia è più sicura o meno sicura di quattro anni fa?”

Poi Renzi conclude: “Giorgia Meloni è molto felice perché pensa a sé, pensa alla sua carriera e dice ‘che bello, ho battuto tutti i record’. Ma chi pensa alla situazione economica degli italiani si rende conto che il governo più stabile della Repubblica è il governo con meno riforme. E l’Italia oggi è più povera rispetto a quattro anni fa”.