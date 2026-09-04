Tg Mondo Hi tech, edizione del 4 settembre 2026

UN BAMBINO SU 5 HA SUBITO ABUSI FACILITATI DALLA TECNOLOGIA

Venti milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni in 21 Paesi – ovvero quasi 1 su 5 – sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell’Unicef che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa – sia online che offline – facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte Unicef, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini.

LO SPECCHIO M4 DI ELT INIZIA IL SUO VIAGGIO VERSO IL CILE

In una notte di fine agosto lo specchio adattivo M4 dell’Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l’astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test ha ora raggiunto la sede di Ads International, in Brianza, dove affronterà l’ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 millimetri, lo specchio M4 è costituito da sei segmenti a forma di petalo. L’Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell’Universo: dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all’analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita.

PRIMO COLLEGAMENTO SATELLITARE ‘QUANTUM-SAFE’ IN GRECIA

Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Hellas Sat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare ‘quantum-safe’ tra la Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l’infrastruttura di Hellas Sat a Cipro. Si tratta della prima protezione ‘quantum-safe’ su una connessione satellitare tra i due Paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 chilometri, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica.

CORTE UE: MICROSOFT NON È GATEKEEPER PER EDGE, POCO USATO

Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali Dma. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione europea aveva deciso di non designare la Microsoft come ‘gatekeeper’, quale “controllore dell’accesso” per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte Ue. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del Dma.