venerdì 4 Settembre 2026

La Casa Bianca lancia Arcade, i videogiochi ispirati al movimento Maga: “Costruisci il muro. Deporta”

Dal simil Snake con cui proteggere il confine con il Messico al gioco ispirato a Tetris per costruire una barriera: sono 5 i titoli presentati e disponibili gratuitamente

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 4-9-2026 ore 13:09Ultimo aggiornamento: 4-9-2026 ore 13:10

ROMA – “Costruisci il muro. Deporta. Riempi un conto Trump”. Le politiche trumpiane ora diventano intrattenimento da pc. La Casa Bianca ha presentato Arcade, una raccolta di cinque videogiochi a bassa risoluzione ispirati al programma Maga. Presentati con diversi video social, sono già disponibili in una sezione del sito whitehouse.gov gratuitamente.

Destinati a far discutere, tra i cinque videogiochi il più controverso è sicuramente Rio Run, una rivisitazione del celebre Snake: un’icona che somiglia a Trump corre in giro raccogliendo potenziali attraversatori di confine su una griglia che rappresenta il Rio Grande, al confine con il Messico.

Poi c’è Build the Wall, un simil Tetris: come suggerisce il titolo, lo scopo è costruire un muro per proteggere il confine dai ‘mal intenzionati’. In “Supply Line”, come spiega Associated Press, versione somigliante al videogioco arcade “Tapper”, il cibo si muove lungo una catena di montaggio e bisogna scartare gli articoli che non soddisfano gli standard di “Make America Healthy Again”. In “Flappy Bill”, un’aquila trasporta una banconota sopra il National Mall. In “Trump Savings Tycoon”, infine, l’obiettivo è raccogliere denaro che vola in aria per “riempire i conti Trump dei vostri figli”, il piano di risparmio dell’amministrazione che offre 1.000 dollari a ogni bambino nato durante il mandato di Trump.

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