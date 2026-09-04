venerdì 4 Settembre 2026

Giovani. Firmata la Carta di Leuca, per una storia diversa

Pizzaballa: "Sono molto colpito, positivamente"

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 4-9-2026 ore 12:50Ultimo aggiornamento: 4-9-2026 ore 12:50

A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la fondazione De Finibus Terrae. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra santa portata dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini.

LA SODDISFAZIONE DI PIZZABALLA

Sono molto colpito, positivamente“, ha sottolineato il cardinale, “nel vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa”. “Crediamo”, affermano i giovani nella Carta, “che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini e raggiunga tutti i popoli”.

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