Musica. Il ritorno di Giuliano Palma and the Bluebeaters

Era puro ritmo, il mix di ska, reggae e rhythm’n’blues messo in scena da Giuliano Palma & the Bluebeaters tra gli Anni 90 e i primi del Duemila. Una band con componenti che arrivavano da alcune belle formazioni pre-esistenti (Africa United, Reggae National Ticket, Casino Royale), con quattro album e decine di concerti ad alta gradazione emotiva che ne avevano costruito fama e seguito importante. Poi lo scioglimento, più o meno prevedibile, lasciando tutti orfani di un sano groove di qualità. Oggi la formazione si riunisce e torna a presentarsi live a partire da un concerto appena annunciato che si terrà l’11 marzo 2027 all’Alcatraz di Milano.

La formazione è di poco rimaneggiata e prevede accanto a Giuliano Palma (sempre frontman e vocalist), i fedeli Ferdinando Masi, Paolo Parpaglione, Gianluca Senatore e Danilo Scuccimarra, con l’aggiunta dell’ottimo Eugenio Odasso (alle chitarre), Enrico Allavena (trombone) e Linda Pinelli (basso). Il lancio della serata annuncia “un’occasione unica per rivivere dal vivo un repertorio che continua a emozionare e coinvolgere, tra ritmi in levare, fiati travolgenti e quella capacità, rara, di trasformare ogni brano in un momento di condivisione”.

E PER IL FUTURO…

Fin qui le cose certe. Per l’incerto c’è tempo: rimane infatti tutto da capire (e da intuire) se Palma e compagni avranno voglia di proseguire le serate in giro per la Penisola e soprattutto di rientrare in sala di registrazione per un disco che manca ormai dal 2009, anno di uscita di Combo, album zeppo di energetiche cover che coprivano lo scibile musicale, da Ornella Vanoni ai Buzzcock, da Nicola di Bari agli Stray Cats.