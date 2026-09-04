Senegal. Microcredito in Casamance, obiettivo 130 giovani e donne

ROMA – Sostenere l’autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni.

Un impegno al quale contribuisce l’organizzazione italiana Iscos, al fianco di realtà sociali locali. L’autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell’agricoltura e della pesca. “Questa mattina”, sottolinea Khady Tedeng, coordinatrice dell’ong Iscos in Casamance, “abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole ma anche per i centri di formazione professionale di Ziguinchor e Saint Éloi“.

L’iniziativa è supportata dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica italiana: una scelta di solidarietà, che non è alternativa al 5xmille. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo Iscos, Cei e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito.