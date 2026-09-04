Palermo, riapertura scaglionata per il Centro Conca d’Oro colpito dall’incendio. Il governatore Schifani: “Vigileremo sulle tutele per i lavoratori”

ROMA – La riapertura del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo potrà avvenire in maniera scaglionata, partendo dal 70% dei negozi non interessati dalle fiamme in seguito all’incendio che, lo scorso 1 settembre ha interessato l’edificio. Lo apprende la Dire dalla riunione che si è svolta presso l’assessorato regionale alle Attività produttive presieduta dall’assessore Edy Tamajo. Presenti anche il sindaco, Roberto Lagalla, e l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

La curatela giudiziale della società proprietaria del centro commerciale si è detta pronta, nel giro di una settimana, a dare una data precisa per la riapertura dei negozi che non sono stati interessati dal rogo. Si stanno studiando tutti gli interventi necessari per potere riaprire l’ala della struttura che non ha subito danni.

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LAGALLA: TEMPI BREVI PER RIPRISTINO 70% NEGOZI CONCA D’ORO

La conferma è arrivata anche dal sindaco, Roberto Lagalla: “Il sistema città in questa occasione ha funzionato come non mai: sul piano dei soccorsi, della solidarietà e della concertazione istituzionale. Vado via soddisfatto: c’è una unità di intenti nel tutelare i lavoratori del centro commerciale Conca d’Oro“. Con il fiato sospeso circa 1.500 lavoratori, tra quelli direttamente impegnati nei negozi e l’indotto.

“C’è la ferma volontà da parte della proprietà del centro di ripristinare immediatamente la maggior parte delle attività commerciali non direttamente colpite dalle fiamme – ha aggiunto Lagalla -, ferme restando le necessarie verifiche da effettuare in via preliminare”.

Il primo cittadino ha proseguito parlando delle tempistiche: “Per quanto riguarda la parte non colpita i tempi saranno auspicabilmente molto brevi, per il resto c’è da accelerare il ripristino di quel 30% che risulta compromesso maggiormente – ancora Lagalla -, cercando di accorciare i tempi burocratici”.

‘FAST TRACK’ AUTORIZZATIVO PER ACCELERARE RIAPERTURA CONCA D’ORO

A tal proposito, durante la riunione, si è parlato di un ‘fast track’ autorizzativo per tagliare i tempi delle procedure burocratiche, ottenere tutti i permessi e i via libera necessari e accelerare così al massimo l’iter per la riapertura del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, danneggiato da un incendio. È quanto concordato da tutti i partecipanti al tavolo istituzionale.

L’idea di una procedura accelerata che consenta di ridurre al minimo i tempi d’attesa per la riapertura del centro, soprattutto per quanto riguarda il 30% dei negozi che hanno subito i danni maggiori, è stata condivisa da tutti i presenti al tavolo: dalla Regione ai vigili del fuoco, passando per Inps, Inail e Asp di Palermo.

SCHIFANI: VIGILEREMO SULLE TUTELE PER I LAVORATORI

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’esito del tavolo di confronto, ha detto: “Le notizie rassicuranti arrivate dalla riunione di stamattina ci fanno ben sperare per il ripristino dell’attività commerciale del centro Conca d’Oro, in particolare nella parte che può essere resa operativa nell’immediato. Vigileremo perché gli strumenti di tutela a favore dei lavoratori siano messi in atto velocemente. Continueremo a seguire da vicino, tramite gli assessorati coinvolti, l’evolversi della situazione per tutelare quanto più possibile lavoratori e famiglie”.