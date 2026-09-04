venerdì 4 Settembre 2026

Tajani: “Fake news russe all’ordine del giorno, ma noi non siamo in guerra con Mosca”

Il ministro degli Esteri a Cernobbio: "Ci sono attacchi costanti, non possiamo sottovalutare il pericolo"

di Antonio BravettiData pubblicazione: 4-9-2026 ore 13:32Ultimo aggiornamento: 4-9-2026 ore 13:57

ROMA – “Non credo che gli italiani abbocchino, ma dobbiamo metterli all’erta. Dobbiamo mettere gli italiani sull’avviso di cosa può succedere: le fake news sono all’ordine del giorno, basta leggere un libro di storia per capire cos’è la ‘dezinformacija’ in Russia…”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite del forum di Cernobbio. “Ci sono attacchi costanti, non possiamo sottovalutare il pericolo”, aggiunge.
Per il vicepremier “l’obiettivo” di Mosca “è di disgregare l’Europa favorendo forze politiche anti europee e indebolire una realtà che è vissuta in pace per decenni”.

“Non siamo in guerra con la Russia, vogliamo solo proteggere l’Ucraina e l’Europa, vogliamo proteggere un modello di vita che non è esattamente quello che vogliono al Cremlino”.

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