venerdì 4 Settembre 2026

L’oroscopo di venerdì 4 settembre 2026

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Data pubblicazione: 4-9-2026 ore 7:57Ultimo aggiornamento: 4-9-2026 ore 7:57

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Nei rapporti con Scorpione e Vergine ogni tanto ci sono discussioni. Tieni a bada la tensione.



Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata convincente, ti trovo molto indaffarato, pieno di pensieri che riguardano lavoro e soldi. In amore possibili nuove importanti conferme.





Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Per i giovanissimi senza lavoro inizia una fase di apprendistato o di ricerca che sarà importante in vista dei prossimi mesi, non sottovalutare l’amore.





Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Una giornata stancante, potresti aver fatto talmente tanto in queste due ultime settimane da aver bisogno di un po’ di relax. Non è improbabile che qualcuno abbia accettato un nuovo incarico che nasconde insidie.




Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata che vivrai come scoppiettante per il tuo temperamento focoso e audace. Hai voglia di innamorarti e di risolvere problemi di lavoro!





Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Per le persone legate da tempo, che hanno un progetto di lavoro o di trasferimento, è importante valutare con attenzione l’aspetto economico. Il tema del cambiamento è forte e riguarda anche la tua famiglia, bisogna fare delle scelte entro poco, sei sempre in giro, serata sotto tono.






Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Devi essere più determinato per ottenere ciò che vuoi davvero. Attenzione alle distrazioni. In tutte le cose che fai ci vorrà prudenza, fai troppe cose insieme.




Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In amore le cose vanno bene: un incontro farà al caso tuo, e consiglio a quelli che sono stati soli per troppo tempo di guardarsi attorno. Tutto sembra filare liscio in questo giorno, esattamente come piace a te.





Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se vuoi muoverti o avere contatti con altre città, questa è la giornata più adatta. In amore chi si mette in gioco proprio ora può avere successo.





Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

L’amore di una persona cara arriverà al momento giusto, e questo periodo è utile per far vedere quello che vali, giornate da sfruttare. Si aprono improvvisamente nuove strade e arrivano circostanze fortunate anche in famiglia!




Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Vivi in pienezza ogni emozione, anche in amore dove, purtroppo, da qualche giorno potrebbero essere tornate tensioni, profonde insoddisfazioni. Possono nascere scontri nel settore professionale dove hai sempre più voglia di cambiare o di ricominciare, sempre piuttosto provato.





Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Soldi che arrivano, il lavoro porta benefici ma in questo periodo sembri diffidente. L’amore ripaga i più arditi, mentre chi è single non resterà a lungo così; emozioni positive in arrivo.











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