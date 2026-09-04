Meteo, le previsioni di venerdì 4 settembre 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Torna l’anticiclone africano. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere spesso sereno. Le nubi saranno un po’ più presenti lungo le coste tirreniche, liguri e sulla Sicilia. Venti deboli settentrionali, mari quasi calmi. Temperature massime in aumento.

NORD

La presenza dell’anticiclone subtropicale garantisce un’atmosfera stabile su tutte le regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili. I mari saranno calmi e le temperature massime in aumento.

Temperature: valori massimi attesi tra i 29°C di Genova e i 34-36°C di tante altre città.

CENTRO e SARDEGNA

L’atmosfera è stabile grazie al rinforzo dell’anticiclone subtropicale. La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti a parte qualche nuvola di passaggio lungo le coste tirreniche, il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno. I venti saranno deboli e soffieranno dai quadranti settentrionali. Mari generalmente calmi. Temperature in aumento.

Temperature: valori massimi compresi tra i 30°C di Ancona e Campobasso e i 35-36°C di Roma e Firenze.

SUD e SICILIA

L’alta pressione si rinforza sulle nostre regioni, a garanzia di un’atmosfera stabile dappertutto. In base a questa situazione la giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo sarà spesso sereno e una maggior nuvolosità potrà interessare la Sicilia e la bassa Calabria. Venti deboli da Settentrione, mari mossi l’Adriatico e lo Ionio, calmo il Tirreno.

Temperature: valori massimi attesi tra i 29 e i 32 gradi su gran parte delle città.