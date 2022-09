VIDEO| Penelope Cruz incanta Venezia 79

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

LIDO DI VENEZIA – Penelope Cruz è sbarcata all’Hotel Excelsior per la premiere de ‘L’immensità’ di Emanuele Crialese, in Concorso alla 79esima edizione della Mostra del Cinema. Ad accoglierla tantissimi fan e fotografi. Per l’occasione, la diva spagnola ha scelto di indossare un abito di Chanel Fall 2022 Couture.

IL VIDEO

