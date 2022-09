In prima tv la vera storia di Richard Jewell di Clint Eastwood

ROMA – Questa sera in tv su Canale 5, in prima visione, andrà in onda il film del premio Oscar Clint Eastwood che racconta un pezzo di storia americana, attraverso quella vera di un uomo comune. Quella di Richard Jewell, una guardia di sicurezza, che durante le olimpiadi di Atlanta del 1996, in una piazza gremita di gente, trova un dispositivo dinamitardo e riesce così a salvare centinaia di vite, evitando che un attentato si trasformi in una strage. Eroe per un giorno, Jewell diventa però ben presto il principale sospettato dell’attentato da parte dell’FBI, finendo per essere diffamato dalla stampa e additato dall’opinione pubblica.

Nei panni del protagonista un convincente Paul Hauser, al suo primo ruolo importante. Al suo fianco i premi Oscar Sam Rockwell (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”), che interpreta l’avvocato/amico di Jewell, e Kathy Bates (“Misery non deve morire”) nei panni della madre del protagonista.

