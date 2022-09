Riaperto consultorio di Verrès, 3 giorni a settimana

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 4 set. – I lavori di riqualificazione e messa a norma dei locali erano già terminati lo scorso 5 agosto, in linea con il cronoprogramma previsto. Ultimati anche i collaudi necessari, la pulizia e la sanificazione, il consultorio di Verrès, chiuso dallo scorso 16 maggio, ha riaperto al pubblico. Lo ha annunciato l’Usl della Valle d’Aosta in una nota. La struttura sarà temporaneamente aperta soltanto tre giorni a settimana – il lunedì, il mercoledì e il venerdì – “in attesa del completamento degli ultimi lavori di riqualificazione programmati entro la fine dell’anno”, si legge nella nota. Nei tre giorni di apertura settimanale, il consultorio effettuerà i prelievi per gli esami bio-umorali a partire dalle 7 del mattino, mentre lo sportello per l’espletamento delle pratiche amministrative -Cup, ufficio scelta e revoca, prenotazione in presenza di esami di laboratorio- sarà aperto dalle 8 alle 14. I referti cartacei degli esami di laboratorio si potranno ritirare soltanto il venerdì, dalle 8 alle 14. Nei giorni di chiusura del consultorio, i pazienti potranno rivolgersi ai poliambulatori di Châtillon e Donnas.

L’Usl ha ricordato infine che “la modalità preferenziale per ricevere i referti degli esami è tramite il Fascicolo sanitario elettronico e che è sempre possibile effettuare la prenotazione degli esami di laboratorio mediante l’apposito contact center telefonico aziendale”.

