Giunta Vda vara piano triennale interventi contro violenza genere

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 4 set. – Sensibilizzare, prevenire, contrastare. Facendo appello a questi tre imperativi, la giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato il Piano degli interventi contro la violenza di genere per il triennio 2022-2024. In Valle d’Aosta, il problema della violenza di genere “è di un certo rilievo”, si legge in una nota dell’assessorato regionale alla Sanità e alle Politiche sociali, e sul territorio ricoprono un ruolo fondamentale e strategico il Centro donne contro la violenza e la casa rifugio Arcolaio, due servizi cruciali che offrono tempestivo supporto e accoglienza alle donne sole o con figli minori vittime di violenza.

A questo proposito, il documento approvato dalla giunta regionale definisce gli indirizzi e le azioni prioritarie da adottare per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge regionale sulla violenza di genere, coordinando l’azione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. La nuova programmazione insisterà maggiormente sull’organizzazione di momenti di apprendimento sugli aspetti culturali alla radice delle discriminazioni di genere, sull’aiuto e l’assistenza alle donne vittime di violenza che dopo un periodo di permanenza nella Casa rifugio, rientrano al proprio domicilio e non hanno la forza di porre fine al rapporto con il loro compagno o non hanno risorse psicologiche ed economiche sufficienti ad affrontare un percorso di autonomizzazione e sul processo di empowerment sociale ed economico delle donne, volto a favorirne l’indipendenza e l’autonomia nelle scelte, nonché a ridurne la vulnerabilità e l’esposizione alla violenza.

“Già da tempo la Valle d’Aosta ha riconosciuto il fenomeno della violenza di genere quale violazione dei diritti umani- spiega l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali Roberto Barmasse-, identificandone le specificità, sistematizzando le attività di lotta al fenomeno e prevedendo il sistema di contrasto da realizzarsi sul territorio regionale con l’individuazione di ruoli e compiti”.

Per l’assessore Barmasse, “la violenza, oltre ad avere un enorme costo sociale e umano, a generare un danno psicologico profondo, danni fisici permanenti o addirittura la morte, determina anche un ingente costo in termini di spese sanitarie ed è necessario combattere tale fenomeno a livello strutturale e culturale, mettendo in campo tutte le azioni necessarie di prevenzione, protezione e sostegno, assistenza e promozione”.

