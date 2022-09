A settembre nuovi orari per centri vaccinali in Vda

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 4 set. – Con l’inizio del mese di settembre, cambiano gli orari e le date delle vaccinazioni contro il Covid-19 nei centri vaccinali valdostani. Nel periodo che va dall’1 al 18 settembre, il centro vaccinale della Grand Place di Pollein è attivo il martedì dalle 14 alle 20. Nel poliambulatorio di Châtillon si vaccinerà sabato 10 settembre, dalle 8 alle 14, mentre in quello di Donnas domenica 18 settembre, sempre dalle 8 alle 14.

“Il numero delle sedute- ha spiegato l’Usl della Valle d’Aosta in una nota- viene rimodulato in base alla diminuzione della domanda e potrà essere incrementato in caso di aumento della domanda o modifiche del piano vaccinale”.

