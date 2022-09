Ambulatori ad accesso diretto in Valle d’Aosta aperti anche a settembre

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 4 set. – Gli ambulatori medici ‘per turisti’ di Gressoney-Saint-Jean, Brusson e Champoluc di Ayas e quello di Donnas restano aperti anche nel mese di settembre. Lo ha comunicato in una nota l’Usl della Valle d’Aosta. Gli ambulatori ad accesso diretto delle quattro località saranno aperti per “dare supporto alla medicina di assistenza primaria” e per “garantire la continuità assistenziale ai residenti nelle località in cui si sono verificati trasferimenti e dimissioni da parte dei medici di famiglia”.

Gli ambulatori ad accesso diretto sono operativi nei giorni feriali; non è prevista l’attività a domicilio. È erogata assistenza medica generica a favore degli assistiti che sono iscritti al Servizio sanitario della Regione Valle d’Aosta senza corresponsione della quota di compartecipazione alla spesa (ticket); per i non iscritti al Ssr è richiesto il pagamento di 10 euro per la prescrizione ripetitiva (ricetta medica) e di 25 euro per la prescrizione ambulatoriale (visita).

Tra gli obiettivi di questa estensione dell’apertura “vi è anche quello di favorire una maggiore cultura della medicina del territorio da parte degli utenti, che possono rivolgersi agli ambulatori ad accesso diretto per le necessità non urgenti e non di competenza del pronto soccorso, contribuendo a evitare accessi impropri e al migliore utilizzo delle strutture dell’emergenza-urgenza” ha concluso l’Usl.

Le giornate di apertura e gli orari sono consultabili sul sito istituzionale dell’Usl www.ausl.vda.it.

