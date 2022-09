Letta: “Terzo Polo venditori di Rolex fasulli”. Calenda risponde: “Preferisco Vacheron Constantin veri”

ROMA – “Draghi ha governato bene ed è un patrimonio della Repubblica. Trovo volgare la corsa a usarne il nome in contumacia. Citando Zingaretti, chi si presta a questo gioco fa come quelli che vendono Rolex alle bancarelle. Non ci vuole un occhio raffinato per vedere che sono falsi”. Il segretario Pd Enrico Letta lo dice in un’intervista al ‘Manifesto’. “Io ricordo solo che IV non ha votato la riforma Cartabia sulla giustizia– dice Letta- E che Azione era ondivaga sulla strategia europea di Draghi sul gas e contro l’ingresso dell’Ucraina in Ue, un cardine della sua politica estera”.

Non tarda ad arrivare la risposta piccata di Calenda: “Vabbè. Direi che il dibattito si sta alzando di livello Enrico Letta. Non porto orologi ma nel caso, essendo notoriamente elitario, direi più Vacheron Constantin veri che Rolex falsi. Ci vediamo fra poco a Cernobbio e ne parliamo”. Carlo Calenda, segretario di Azione, lo scrive su Twitter ribattendo al segretario Pd Enrico Letta che ha paragonato il terzo polo a “quelli che vendono Rolex alle bancarelle”.

