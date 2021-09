Covid, contagi e vittime in calo. Crescono ricoveri e terapie intensive

ROMA – Sono 6.157 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 6.735 di ieri.Sono invece 56 le vittime in un giorno, due in meno rispetto alle 58 di ieri. Questi i dati pubblicati oggi dal ministero della Salute.

Sono 331.350 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 296.394 di ieri. Il tasso di positività è del 1,8%, inferiore al 2,2% di ieri.

Sono 569 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.204, si tratta di 40 persone in più rispetto a ieri.