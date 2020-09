Roma, Liberisti italiani: “La svolta per la città passa per efficienza e mercato”

ROMA – “Da tre decenni i romani anticipano gli scenari politici nazionali, fanno e disfano“. Così, sulla fanpage Facebook, Liberisti italiani a proposito dell’imminente inizio della campagna elettorale per il Campidoglio.

“Hanno sdoganato- continuano- gli ex missini di Fini e gli ex Radicali-Verdi con Rutelli, poi la sinistra sociologica di Veltroni e la destra sociale di Alemanno, e infine i pentastellati con la Raggi. Esperienze tramontate più o meno senza grandi rimpianti, in una sostanziale continuità”. Ora “tra rifiuti, buche, traffico, inefficienza dei servizi, sprechi e clientelismo- si legge ancora- i romani hanno bisogno di essere liberati dalle nubi tossiche dello statalismo, della burocrazia e del dispotismo sindacale: sono questi i veri mali che affliggono Roma. Serve, quindi, una dose da cavallo di efficienza ed essenzialità, di libertà e mercato. Serve valore, forza e coraggio. La Capitale ha bisogno di un governo liberista, non invischiato col passato”.

“Sarebbe questo- conclude Andrea Bernaudo– la nuova ‘sorpresa’ di Roma – stavolta vincente e rivoluzionaria – da proporre al Paese, afflitto dagli stessi mali della Capitale”.