Roma, Raggi: “Non credo sia possibile una convergenza con l’attuale Pd e con Zingaretti”

ROMA – “Io a Zingaretti non ho mai chiesto l’appoggio e nemmeno al Pd. Io cerco l’appoggio dei romani. L’alleanza con il Pd in sede nazionale è per effetto della legge elettorale ma noi abbiamo dichiarato la nostra contrarietà ad un accordo con il Pd. Abbiamo risanato i conti e stiamo lavorando per la città. Non credo sia possibile una convergenza con l’attuale Pd e con Zingaretti”. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, durante la trasmissione “In Onda” su La7.