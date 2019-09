Migranti, il comandante della ‘Eleonore’: “Senza dissequestro ci sarà un’altra nave”

PALERMO – “Se il governo non dissequestrerà la ‘Eleonore’, ne prenderemo un’altra per riprendere mare e salvare vite umane. Sarà una reazione logica“. Così Claus-Peter Reisch, comandante della nave ‘Eleonore’ della ong Lifeline che ha incontrato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Tra Orlando e Reisch c’è stato uno scambio di doni. A Palazzo delle Aquile sono presenti anche il primo ufficiale della ‘Eleonore’, Martin Ernst, e il direttore della missione Lifeline, Axel Steier.

“Dai dati in nostro possesso possiamo affermare che almeno la metà delle imbarcazioni con a bordo migranti sono affondate in mare nel corso della traversata in direzione dell’Europa”, ha detto Reisch. “Come facciamo a dire questo? Nella nostra navigazione incontriamo le imbarcazioni vuote a galla“.

“Salvare le vite umane non è un crimine, è un crimine invece lasciare queste persone per otto notti e otto giorni in mare”, ha ribadito il comandante della nave ‘Eleonore’.