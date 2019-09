Delrio: “Non sarò ministro. In programma nuova legge sull’immigrazione”

ROMA – “Spero in una squadra” di governo “all’altezza con volti nuovi e capaci”. Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, lasciando palazzo Chigi dopo l’incontro con Giuseppe Conte. “Io- aggiunge- non sarò nella squadra di governo”.

“Nel programma è scritto nero su bianco che serve una nuova legge sull’immigrazione per affrontare il tema in maniera organica e non emergenziale”. Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, lasciando palazzo Chigi dopo l’incontro con Giuseppe Conte.