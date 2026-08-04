VIDEO | Europei di tuffi, poker Pellacani: “Dai tre metri arriva il quarto oro”

ROMA – Infinita Chiara Pellacani. L’azzurra si è presa il quarto oro agli Europei di tuffi a Parigi trionfando anche nel trampolino da tre metri. Quarta Elisa Pizzini. È una pagina di storia quella scritta da ellacani, una impresa: nessuno infatti era mai riuscito prima a vincere quattro medaglie d’oro nella stessa edizione dei Cmpionati europei di tuffi. Chiara è leggenda. Agli Europei di Roma 2022 era già diventata la prima e unica atleta nella storia dei tuffi a conquistare 5 medaglie in un’unica edizione (2 ori, 1 argento, 2 bronzi). La 23enne romana – tesserata per Fiamme Gialle e MR Sport F.lli Marconi, allenata da Tommaso Marconi in Italia – domina la finale del trampolino dei tre metri. È perfetta: con 358.05 punti ha un vantaggio di 39.35 punti sulla britannica Yasmin Harper, argento con 318.70 punti. Bronzo all’atleta neutrale russa Nadezhda Trifonova con 312.40 punti. Grande prova anche per Pizzini, che chiude come detto al quarto posto, con 306.25 punti.

La 21enne scaligera – tesserata per Fiamme Gialle e CC Aniene, allenata da Benedetta Molaioli – paga qualcosa nel terzo tuffo, il triplo e mezzo avanti carpiato, poi reagisce nel finale con un ottimo ultimo doppio e mezzo rovesciato carpiato da 67.50 punti. Step di crescita comunque per Pizzini dopo il settimo posto agli Europei di Antalya e il decimo ai Mondiali di Singapore. Dopo essersi piazzata al primo posto nel preliminare, Pellacani affronta la finale con la sicurezza delle grandi campionesse. Fin dal primo tuffo prende il comando e non lo lascia più. Apre con 67.50 punti nel doppio e mezzo indietro carpiato, poi aumenta ancora il ritmo con 72.00 punti nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato. La svolta arriva nel terzo tuffo: il triplo e mezzo avanti carpiato è una dimostrazione di classe assoluta, premiato con 79.05 punti. Energia nello stacco, controllo in ogni fase della rotazione, eleganza e precisione fino all’ingresso in acqua. Chiara continua senza sbavature. Nel quarto tuffo, il doppio e mezzo rovesciato carpiato, mette insieme altri 72.00 punti e conferma una costanza impressionante. Quando la pressione cresce, lei risponde alzando ancora il livello. L’ultimo salto è il sigillo: il doppio e mezzo ritornato carpiato vale 67.50 punti e chiude una finale dominata dall’inizio alla fine.