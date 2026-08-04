VIDEO | Crollo Messina, proseguono le ricerche dei due dispersi

PALERMO – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca delle persone coinvolte nel crollo dell’edificio di tre piani avvenuto il 30 luglio nel rione Pistunina di Messina. Al momento il bilancio è di quattro persone decedute e due disperse. Sul posto operano le squadre Usar (Urban search and rescue), il Nucleo cinofili, i Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), i nuclei specializzati per il rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (Nbcr) e gli esperti in soccorsi speleo-alpino fluviali, oltre a diversi mezzi di movimento terra. Al momento il dispositivo di soccorso è composto da 51 vigili del fuoco, con 22 automezzi.

Crollo Messina, proseguono le ricerche dei due dispersi