Spin Time Labs: “Bambino di un anno e mezzo in codice rosso”

ROMA – “Un bambino di un anno e mezzo della nostra comunità trasportato in codice rosso per crisi respiratoria. Basta, deve essere l’ultimo”. Lo comunica, in una nota, Spin Time Labs. “Un’ora fa a causa del caldo un bambino è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. L’intervento dei soccorsi è stato immediato e ora le condizioni del minore sono migliorate. Sono giorni che denunciamo la situazione in cui vivono i minori per strada, con il caldo insopportabile e condizioni sanitarie precarie. La città, le associazioni, la protezione civile, i medici e il Comune stanno mostrando vicinanza ma non c’è più tempo”, conclude la nota.