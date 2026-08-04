martedì 4 Agosto 2026

Savarino: “In Sicilia il 98% degli incendi nasce dalla mano criminale dell’uomo”

L'assessora al territorio e ambiente riferisce all'Ars

Data pubblicazione: 4-8-2026 ore 18:52Ultimo aggiornamento: 4-8-2026 ore 18:52

PALERMO – “La mano criminale è dietro agli inneschi di degli incendi. Il 98% dei roghi parte dalla mano dell’uomo: non li chiamerei piromani ma delinquenti”. Così l’assessora al territorio e ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, intervenendo all’Ars al termine della seduta dedicata a interpellanze e interrogazioni della rubrica Territorio e ambiente. “Va fatta un’azione per bloccare queste persone – ha aggiunto Savarino – ma questo non basta: bisogna capire quali sono le ragioni dietro a questi incendi”.

DICIOTTO MILIONI PER LA RIFORESTAZIONE IN SICILIA

Savarino ha poi annunciato: “È in fase finale l’istruttoria di un avviso che riguarda la riforestazione delle aree colpite dagli incendi” in Sicilia “con una dotazione di 18 milioni di euro. Si tratta di un avviso finanziato con fondi europei, conto di chiudere entro questa settimana la fase istruttoria con il dipartimento Sviluppo rurale. Finanzieremo la riforestazione delle aree colpite dai roghi nelle scorse estati. È importante dare il segnale di un nuovo inizio”.

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