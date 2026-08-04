martedì 4 Agosto 2026

Caldo, giovedì bollino rosso in 27 città: non era mai successo. Il ministero: “Possibili rischi per la salute”

Dal Nord al Sud l'Italia sarà ancora bollente: per la giornata di giovedì 6 agosto il ministero ha diramato una situazione di emergenza in 27 città, con possibili effetti negativi sulla salute

Data pubblicazione: 4-8-2026 ore 18:20Ultimo aggiornamento: 4-8-2026 ore 18:20

ROMA – Per giovedì 6 agosto il ministero della Salute ha stabilito il livello 3 di rischio per il caldo (il
massimo previsto) per tutte le 27 città monitorate. È la prima volta che accade nel 2026.
Il livello 3, simboleggiato da un bollino rosso, si riferisce a condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

L’ELENCO DELLE 27 CITTÀ A RISCHIO

Le 27 città monitorate sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

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