Spin Time, Fdi contro Gualtieri: “Presentata diffida, si fermi subito”

ROMA – “Abbiamo formalmente diffidato il sindaco Roberto Gualtieri dal procedere con qualsiasi iniziativa finalizzata all’acquisto dell’immobile di Spin Time, alla luce del fatto che l’Amministrazione sta portando avanti questa operazione senza il necessario coinvolgimento degli organi competenti e senza la dovuta trasparenza nei confronti dell’Assemblea e dei cittadini. Parliamo di un’operazione da decine di milioni di euro che non può essere decisa nelle stanze del Campidoglio con il solo avallo di qualche esponente della sinistra o di intellettuali schierati. L’utilizzo di risorse pubbliche impone procedure trasparenti, confronto istituzionale e il pieno coinvolgimento dei consiglieri che per legge hanno un chiaro mandato ispettivo, di vigilanza e controllo”. È quanto dichiarano in una nota il presidente e il vice presidente della federazione romana di Fdi Marco Perissa e Daniele Rinaldi, e il gruppo capitolino di Fratelli d’Italia (Fdi), Mariacristina Masi, Federico Rocca, Giovanni Quarzo, Francesca Barbato e Stefano Erbaggi.

“È inaccettabile- proseguono- che un’operazione di questa portata venga condotta nel mese di agosto, in tutta fretta e senza alcun confronto, per poi arrivare in Aula con decisioni già confezionate, come già avvenuto per i circa 20 milioni di euro impiegati per l’acquisto dell’immobile di via Bibulo. Gualtieri si comporta come se stesse acquistando un box auto per la propria abitazione, dimenticando che qui si stanno impegnando risorse pubbliche e che ogni euro speso appartiene ai romani. Per questo chiediamo che la giunta riferisca nel dettaglio sullo stato della trattativa, sulle risorse che intende impiegare e sulle motivazioni di una scelta che riteniamo profondamente sbagliata. Si faccia finalmente chiarezza anche sui criteri con cui Roma Capitale decide di acquistare alcuni immobili e non altri. È una questione fondamentale, le scelte vengono compiute sulla base delle reali esigenze dei cittadini oppure del colore politico di chi occupa quegli immobili? I romani hanno il diritto di sapere quali siano i parametri adottati dall’Amministrazione quando si impegnano decine di milioni di euro di denaro pubblico. Prima le risposte, regole certe poi le trattative, non il contrario”.

“Se l’Amministrazione dovesse proseguire ignorando la nostra diffida- aggiungono gli esponenti di Fdi- siamo pronti a intraprendere ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti per impedire quello che riteniamo un utilizzo improprio delle risorse della città. Lo ribadiamo con chiarezza: tutelare le persone fragili è un dovere delle istituzioni, ma proprio per questo è inaccettabile che si stia perdendo tempo prezioso inseguendo un’operazione immobiliare, dubbia anche dal punto di vista urbanistico, anziché individuare soluzioni immediate e concrete per chi vive una condizione di difficoltà. Se l’obiettivo fosse davvero quello di aiutare le persone, le risposte sarebbero già state trovate, senza subordinarle all’acquisto di un immobile. Roma Capitale non può trasmettere il messaggio che l’illegalità venga premiata con denaro pubblico. Del resto, l’impostazione politica di questa vicenda era già chiara quando un esponente riconducibile all’esperienza di Spin Time è stato candidato a sostegno di Roberto Gualtieri e successivamente inserito all’interno dell’Assessorato competente. I romani non possono essere chiamati a finanziare con le proprie tasse quelle che appaiono come operazioni dettate da logiche politiche e di consenso”.