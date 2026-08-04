martedì 4 Agosto 2026

La ministra Roccella: “L’attesa è stata straziante, grazie a chi ha lavorato per trovare il mio amato Luigi”

La ministra Roccella ringrazia tutte le persone che hanno collaborato alla ricerca del corpo del marito, annegato nel lago di Vico il 27 giugno. E ringrazia anche per tutto l'affetto ricevuto

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 4-8-2026 ore 15:49Ultimo aggiornamento: 4-8-2026 ore 15:54

ROMA – “Si chiude oggi un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i Vigili del Fuoco con il loro coordinamento operativo, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Torno a ringraziare le tante persone che mi hanno letteralmente inondato di affetto in questo momento così difficile e doloroso. Aver ritrovato Luigi non lenisce la sofferenza del distacco ma restituisce a me, ai nostri figli, ai familiari e alle tante persone che l’hanno conosciuto e amato, la possibilità di quella ‘corrispondenza d’amorosi sensi’ che è il legame profondo tra i vivi e chi non è più in questo mondo. Ancora grazie a tutti, di vero cuore”. Lo dichiara Eugenia Roccella.

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