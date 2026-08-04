Claudio Baglioni lancia il progetto multimediale “Frammenti”: ecco di cosa si tratta

ph. Toni Thorimbert

ROMA – Claudio Baglioni lancia il progetto multimediale “frammenti” che scandirà l’avvicinamento al 24 ottobre, data del debutto di “Che notte è questa! la partenza”, l’insieme dei concerti live a Piazza di Siena, Villa Borghese, Roma. Il polievento inaugura il GrandTour LaVitaÈAdesso, l’itinerario artistico e culturale che da giugno e settembre 2027 percorrerrà l’intera Penisola e farà tappa nei più suggestivi scenari del nostro BelPaese. È uscito sui social il primo video della serie.

Le clip, che saranno pubblicate online sui canali ufficiali social dell’artista, fonderanno immagini, grafica, filmati, musica e illustri e famose voci recitanti, ripercorrendo alcuni passaggi significativi dei testi degli undici pezzi (i dieci originali e il titolo conclusivo “Il Sogno È Sempre”) del disco più acquistato, di sempre, in Italia: “La vita è adesso”.

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Un fenomeno discografico, che è nella storia della musica, celebrato nel suo 40° anniversario con un complesso di iniziative culminante nel GrandTour 2027: il giro dei concerti in cui, in mezzo al repertorio storico, più conosciuto e affermato, del cantautore, saranno eseguiti dal vivo, per la prima volta, anche tutti i brani dell’album dei record.

Una somma di ritratti di vita quotidiana in cui le storie individuali raccontate conservano la loro unicità e, nel contempo, le emozioni e le situazioni descritte – l’amore, l’amicizia, il tempo che passa, la speranza, la solitudine, la nostalgia, la centralità del sogno e il desiderio di futuro – diventano universali e comunicanti, dando modo a ciascuno di ritrovarsi in quelle vicende.

Ecco con quali parole Baglioni ha presentato il progetto:

alla vigilia di un viaggio così

si pensa a un bagaglio

che sia poco ingombrante e leggero

si ritrovano vecchi pensieri

nei corridoi della memoria

si riscoprono antiche parole segrete

in quaderni imbrattati di appunti

si rivedono immagini sparse

in piccoli album disordinati

si riducono tutte le cose

da prendere e da portare

in alcuni frammenti di vita e di tempo

con quelle immagini e con i pensieri

che diventano nuove parole

dentro le voci di amici e di amiche

da mettere insieme nella valigia

per far compagnia durante il percorso

e restare comunque legati

fra cuori e fra menti