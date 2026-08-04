Il Comune di Napoli presenta il nuovo stadio Maradona: “Pronto per gli Europei del 2032”

NAPOLI – “Questa è la parte saliente del dossier che abbiamo presentato alla Figc e all’Uefa per la candidatura della città agli Europei del 2032. È stato un lavoro molto lungo, durato più di un anno, di confronto continuo, un lavoro di quadra molto intenso e impegnativo. Ci abbiamo messo tutto quello che potevamo per presentare una candidatura competitiva perché credo che nel 2032 tra le cinque città italiane che ospiteranno gli europei non possa mancare Napoli, una capitale del calcio, una capitale del Paese, una delle grandi città del Paese, anche a livello internazionale. L’aspettativa internazionale prevede la presenza di Napoli”.

Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dalla sala giunta di Palazzo San Giacomo, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona.

“È una grande responsabilità – ha aggiunto -. Ci sono 13 città candidate, ora attendiamo la valutazione di Figc e Uefa, ma siamo fiduciosi perché abbiamo presentato un dossier molto competitivo e pensiamo di poter portare gli europei a Napoli”. “Il centro della proposta è la riqualificazione dello stadio, con i requisiti molto stringenti richiesti dall’Uefa”, ha spiegato Manfredi, mentre i dettagli del progetto sono stati illustrati all’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza.