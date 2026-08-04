L’oroscopo di martedì 4 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Attento alle spese, qualche bolletta inaspettata, non metterti in condizioni di prendere multe. C’è persino chi desidera cambiare città, ruolo, peccato che tutto sia part-time nella tua vita, ossia non far progetti a lunga scadenza.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
È arrivato il momento della rivincita, le cose che fai oggi possono darti molta soddisfazione. Molti impegni da portare avanti. In amore periodo che aiuta le coppie forti, si possono anche fare progetti di coppia riguardanti il lavoro…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Ti sentirai bene e riuscirai a mantenere i nervi saldi in una situazione tesa. Sei piuttosto agguerrito.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Ogni cosa che conquisti in questo periodo comporta doppia fatica, ma alla fine a te piace lottare per vincere. In ambito lavorativo c’è qualcosa che ti ha stancato, vorresti una promozione o qualcosa di nuovo.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Guarda bene dentro te stesso, allontani la possibilità di essere libero per paura, dimentica le costrizioni anche in amore. Qualche tensione in famiglia deve essere evitata per tempo.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Inizio di giornata faticoso. E chi è in coppia è troppo preso da vicende di lavoro o economiche: è da sfruttare un’intuizione nel lavoro…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Aumenta lo slancio passionale: oggi hai una bella energia. Nuovi legami nelle amicizie, appaganti da un punto di vista mentale e ideale.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Devi privilegiare i rapporti con gli altri, ma oggi qualcosa potrebbe sfuggire al tuo controllo; attenzione nelle relazioni con Sagittario e Bilancia.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Non bisogna essere istintivi, ma più che altro diplomatici. Novità non sempre facili da gestire, chi ha rinunciato ad un amore, per ora si limita solo ad osservare…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Stai perdendo più tempo per constatare che le persone attorno facciano quello che dici tu! Non è facile fidarsi degli altri, pochi ma buoni. Cerca di non perdere di vista la voglia d’innamorarti ancora, qualche single è troppo sfiduciato per situazioni passate.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Le coppie formate da tempo che hanno passato delle crisi possono trovare un equilibrio. Per il lavoro tempo di novità e probabilmente anche di nuovi incarichi se la tua attività lo consente. Giornata frenetica per tutto.