martedì 4 Agosto 2026

L’oroscopo di martedì 4 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 4-8-2026 ore 7:47Ultimo aggiornamento: 4-8-2026 ore 7:47

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Attento alle spese, qualche bolletta inaspettata, non metterti in condizioni di prendere multe. C’è persino chi desidera cambiare città, ruolo, peccato che tutto sia part-time nella tua vita, ossia non far progetti a lunga scadenza.


Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

È arrivato il momento della rivincita, le cose che fai oggi possono darti molta soddisfazione. Molti impegni da portare avanti. In amore periodo che aiuta le coppie forti, si possono anche fare progetti di coppia riguardanti il lavoro…




Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ti sentirai bene e riuscirai a mantenere i nervi saldi in una situazione tesa. Sei piuttosto agguerrito.




Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ogni cosa che conquisti in questo periodo comporta doppia fatica, ma alla fine a te piace lottare per vincere. In ambito lavorativo c’è qualcosa che ti ha stancato, vorresti una promozione o qualcosa di nuovo.




Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Guarda bene dentro te stesso, allontani la possibilità di essere libero per paura, dimentica le costrizioni anche in amore. Qualche tensione in famiglia deve essere evitata per tempo.




Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Inizio di giornata faticoso. E chi è in coppia è troppo preso da vicende di lavoro o economiche: è da sfruttare un’intuizione nel lavoro…


Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Aumenta lo slancio passionale: oggi hai una bella energia. Nuovi legami nelle amicizie, appaganti da un punto di vista mentale e ideale.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Devi privilegiare i rapporti con gli altri, ma oggi qualcosa potrebbe sfuggire al tuo controllo; attenzione nelle relazioni con Sagittario e Bilancia.



Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non bisogna essere istintivi, ma più che altro diplomatici. Novità non sempre facili da gestire, chi ha rinunciato ad un amore, per ora si limita solo ad osservare…





Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Stai perdendo più tempo per constatare che le persone attorno facciano quello che dici tu! Non è facile fidarsi degli altri, pochi ma buoni. Cerca di non perdere di vista la voglia d’innamorarti ancora, qualche single è troppo sfiduciato per situazioni passate.



Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Le coppie formate da tempo che hanno passato delle crisi possono trovare un equilibrio. Per il lavoro tempo di novità e probabilmente anche di nuovi incarichi se la tua attività lo consente. Giornata frenetica per tutto.





Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore in balia degli eventi, anche le coppie più forti si sono ritrovate a discutere per motivi legati alla casa, problemi del tutto passeggeri. Cura l’alimentazione…











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