Meteo, le previsioni di martedì 4 agosto 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Un vasto campo di alta pressione di matrice africana continua a dominare su tutto il Paese. Anche la giornata odierna trascorrerà all’insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, con temperature massime sempre molto elevate e disagio da caldo. Al pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi occidentali e lungo l’Appennino centro-meridionale.

NORD

Pressione in gran parte stabile. La giornata inizierà con un cielo sereno in pianura, poco nuvoloso su coste e rilievi alpini; dopo metà giornata si accenderà l’instabilità temporalesca sulle Alpi occidentali, specie sulla Val d’Aosta e monti del torinese. Altrove, tutto sole e clima sempre rovente, umidità su valori elevati; notti super tropicali in tantissime città.

Temperature: punte massime fino a 37 gradi a Milano, 34 a Torino, 39 a Bologna.

CENTRO e SARDEGNA

L’anticiclone africano continua a dominare incontrastato. Al mattino, ampio soleggiamento su tutte le regioni, con cielo perlopiù sereno; nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali sui settori montuosi di Lazio, Molise e Abruzzo, che potrebbero estendersi alle zone adiacenti. Serata maggiormente stabile dappertutto; clima sempre afoso e valori termici ampiamente sopra le medie.

Temperature: punte massime fino a 40 gradi a Firenze, 37 a Roma, 35 a Pescara.

SUD e SICILIA

L’anticiclone africano continua a dominare indisturbato su tutte le regioni. Al mattino, bel tempo prevalente, con cielo sereno o al più poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi sui settori montuosi e potranno esserci delle piogge o dei temporali lungo l’Appennino. Serata più stabile per tutti; clima afoso, mari calmi.

Temperature: punte massime fino a 35 gradi a Napoli, 33 a Bari, 34 a Palermo.