Parigi 2024, medaglia d’argento per l’Italia nel fioretto maschile

Nel match valido per l’oro gli azzurri sono usciti battuti contro il Giappone (squadra numero 1 del mondo) con il punteggio di 45-36

ROMA – Alle Olimpiadi di Parigi, nella scherma l’Italia maschile del fioretto ha ottenuto la medaglia d’argento. Gli azzurri Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi sono stati sconfitti 45-36 in finale dal Giappone. È d’argento quindi la quinta medaglia della scherma azzurra ai Giochi di Parigi. L’Italia del ct Stefano Cerioni ha comunque ricevuto i meritatissimi applausi del pubblico del Grand Palais.



È stata infatti una giornata comunque fantastica, entusiasmante, quella del team italiano, sotto gli occhi – tra gli altri – dei ministri per lo Sport Andrea Abodi e dell’Economia Giancarlo Giorgetti, oltre che del capo missione Carlo Mornati. La prova super è iniziata con il successo all’esordio contro la Polonia nei quarti di finale, sancito dal punteggio di 45-39. Gli azzurri, dopo un inizio favorevole ai polacchi, assalto dopo assalto hanno iniziato a prendere il comando del punteggio, blindando la vittoria poi nell’ultimo giro di incontri e conquistando così un posto tra le prime quattro.

Spettacolare e vibrante è stata poi la semifinale con la Nazionale degli Stati Uniti, battuta per 45-38 dalla squadra italiana al tramonto di un match perfetto. Gli azzurri già dalla quarta frazione hanno indirizzato l’assalto con autorità e imponendo il proprio ritmo, allungando nella parte finale della sfida senza concedere nulla a Massialas & Co., con una prestazione di qualità e carattere. Si è fermata in finale quindi la corsa del quartetto azzurro. Nel match valido per l’oro gli azzurri hanno lottato fino alla fine ma sono appunto usciti battuti contro il Giappone (squadra numero 1 del mondo) con il punteggio di 45-36.