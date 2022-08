A Monopoli l’unica tappa italiana dei Kalush Orchestra, la band ucraina che ha vinto l’Eurovision

BARI – Si esibirà a Monopoli (Bari) il prossimo 16 agosto in occasione della festa patronale dedicata alla Madonna della Madia, la Kalush Orchestra, vincitrice dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. È l’unica tappa italiana per il gruppo musicale ucraino nato nel 2019 e costituito dal rapper Oleh Psjuk, dal musicista Ihor Didencuk e da MC KylymMen si è arricchito dell’orchestra composta da Tymofii Muzychuk e Vitalii Duzhyk e dai coristi Džonni Divnyj e Oleksandr Slobodnjak.

Il gruppo torna in Italia a tre mesi dalla vittoria di Torino e prima di un lungo tour nel nord America che partirà ad ottobre. Il loro primo album in studio “Hotin” ha ottenuto ben sei nomination nell’ambito del Yuna, il principale riconoscimento musicale in Ucraina, consacrandoli tra gli artisti musicali del paese fino alla vittoriosa partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022. Quella di Monopoli è l’unica data nazionale di un tour di 27 tappe iniziato il 22 luglio dalla città polacca di Mravogo e che si concluderà il 6 novembre a Toronto (Canada). Il concerto è promosso dal Comune di Monopoli in collaborazione con la Regione Puglia.

