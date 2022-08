ROMA – Oggi è la giornata mondiale del gufo, molte volte rappresentato come un animale maligno e in grado di suscitare un po’ di inquietudine a causa del verso cupo e profondo che emette e delle sue abitudini notturne. A tal proposito, nel linguaggio comune si usa spesso l’espressione ‘gufare’, proprio a significare che ‘porta sfortuna’. Un modo di dire in voga soprattutto in ambito sportivo quando si vogliono ‘gufare’ i propri avversari. Fortunatamente il gufo è invece da sempre ritenuto magico per la sua capacità di volare al buio in maniera estremamente silenziosa e aggraziata.

ANIMALE SACRO

Lo considerava addirittura sacro il condottiero e sovrano della Mongolia, Gengis Khan, che secondo un’antica leggenda fu salvato proprio da un gufo che lo avrebbe avvisato dell’arrivo dei nemici nel cuore della notte. Nell’antica Grecia il volatile veniva associato alla dea Atena mentre lo scrittore e aforista spagnolo, Ramón Gómez de la Serna Puig scrive che “il gufo è un gatto piumato”.

QUALCHE CURIOSITÀ SUL GUFO

Diffuso in Europa, Asia e Nordamerica, questo rapace ha un’apertura alare fino a 100 centimetri e vive principalmente nei boschi e nelle foreste di conifere. Anche se non può muovere gli occhi è in grado di ruotare la testa di ben 270 gradi. In molti gli hanno assegnato il ruolo di protagonista di bellissimi cartoni animati che hanno fatto la storia del cinema. Il gufo più famoso del grande schermo è senza dubbio Anacleto, assistente di Mago Merlino nel film targato Disney ‘La spada nella roccia’. Ma non sono da meno Amico Gufo di Bambi e Grandma, che fa la propria comparsa nella pellicola ‘Red e Toby – Nemiciamici’. Tra i cartoni animati uno dei gufi più famosi è certamente Uffa, che vive nel Bosco dei cento acri di Winnie the Pooh. E come non ricordare i numerosi gufi presenti nella saga di Harry Potter. Nei film che vedono protagonisti il simpatico maghetto della scuola di Hogwarts, i gufi hanno il compito, insieme alle civette, di consegnare lettere o pacchi. Tra le curiosità che in Italia riguardano il simpatico rapace un Festival a lui dedicato: dal 2007 l’Emilia Romagna ospita infatti dibattiti, mostre e ospiti internazionali. In alcune edizioni vi hanno preso parte più di 25.000 persone. In Israele, invece, è stato ideato un progetto per la salvaguardia dei gufi, che prevede l’installazione di centinaia di nidi artificiali.

