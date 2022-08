Torna TolfArte. Nel borgo laziale in arrivo centinaia di artisti da tutto il mondo

ROMA – Lo chiamano il festival dei record e, in effetti, sono ormai 18 le edizioni di TolfArte che tra spettacoli circensi, musica in piazza, salotti letterari e artigianato locale, portano nell’antico borgo arroccato sui Monti della Tolfa, a due passi da Roma, oltre 50mila spettatori ogni agosto. Il Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico è una manifestazione storica e gratuita conosciuta e riconosciuta ben oltre i confini laziali. E se nel 2021 gli organizzatori aprivano le porte ai sogni di artisti e partecipanti, nel 2022 esortano alla ‘leggerezza’.

AL VIA TOLFARTE DAL 5 AL 7 AGOSTO

L’appuntamento, in programma il 5, 6 e 7 agosto, è un vero e proprio invito al vivere con leggerezza il momento presente in pieno contatto con artisti, artigiani, persone e luoghi del Festival, in un unico grande spazio e flusso magico. La festa quest’anno torna quella di sempre, aperta ed estesa in tutto il centro storico e nella Villa Comunale di Tolfa. Luci accese sull’edizione numero 18 di TolfArte dalle ore 21 del 5 agosto quando, in piazza Vittorio Veneto, andrà in scena ‘Notte nel deserto’, una performance di danza e acrobatica aerea scritta e allestita dal coreografo e danzatore internazionale Giordano Orchi, che negli anni ha collaborato con il Cirque du Soleil e con diverse produzioni di musical e teatro.

Tra i protagonisti della tre giorni anche il noto scrittore e criminologo Gino Saladini con Anthony Caruana: ‘Pasolini, l’Ultima Notte’ è l’appuntamento in programma il 6 agosto a Palazzo dell’Orologio. Novità di TolfArte 2022 è invece ‘One Single Story’, lo spettacolo di improvvisazione teatrale più lungo d’Italia ideato da The Spot, che avrà inizio sabato 6 e terminerà domenica 7 agosto, grazie alla creatività di decine di improvvisatori provenienti da tutto il Paese e intervallata da performance di altri artisti improvvisatori come Daniele Romeo, con i suoi famosi e attesissimi ritratti musicali estemporanei, e NVS, artisti specializzati in performance audio-visive improvvisate.

LA MUSICA A TOLFARTE

Dal mondo della tv, della musica e dell’alta cucina, domenica 7 agosto (alle 23) arriva a Tolfa, nel ruolo di blues man, Joe Bastianich. Con la band La Terza Classe, l’artista suonerà il nuovo album ‘Good Morning Italia’. Ancora da ascoltare Slavi Bravissime Persone, la band formata da membri di band di culto del panorama indie underground italiano come Nobraino, Duo Bucolico e Supermarket che sarà sul palco domenica 7 agosto alle 22.30 e poi in programma anche Veeblefetzer, Axon e le street band Zastava Orkestar, Lestofunky, Gruppo Smilf.

IL SALOTTO LETTERARIO

Tra i protagonisti del salotto letterario, curato dal Festival Tolfa Gialli&Noir (OFF) nel Cortile dell’ex Caserma in piazza Armando Diaz, ecco il 6 agosto alle ore 19 Viola Di Grado, autrice di “Fame Blu” (La Nave di Teseo) intervistata da Marco Bartolomucci; il 7 agosto alle ore 18.30 Elisa Casseri, autrice di “Grand Tour Sentimentale” (Solferino Libri) intervistata da Sergio Ceccarelli e infine alle 21 Elvira Seminara, autrice di “Diavoli di sabbia” (Einaudi) intervistata da Carla Melchiorri.

NATURA, MOSTRE, MARKET E TOLFARTE KIDS

Tra le attività collaterali, confermato l’appuntamento ideato da Forest Therapy Lazio al Castello della Rocca dei Frangipane. Con ‘Al Ritmo delle Stagioni (Meditazione e concerto di archi)’ – in programma domenica 7 agosto – il pubblico aspetterà il tramonto ascoltando miti e leggende che evocano il ritmo delle stagioni intorno al fuoco, accompagnato dalle dolci note del trio di archi Chromatic Trio, in un’esperienza di riconnessione alla natura ed i suoi elementi. I partecipanti saranno condotti in una meditazione guidata al tramonto e in un laboratorio di scrittura creativa in piccoli gruppi.

Certezza di sempre a TolfArte è TolfArte Kids, il festival nel festival dedicato ai più piccoli con laboratori, spettacoli, parate e workshop.

Da vedere a Palazzo Buttaoni e Palazzo dell’Orologio, sabato 6 e domenica 7 agosto dalle ore 18, la Mostra ‘Maschere e Costumi della Commedia dell’Arte’ dell’attore, autore, regista teatrale e costruttore di maschere Mario Gallo e le opere delle pittrici Manuela Colanicchia, Giulia Perla e Giulia Mosca, dei pittori Paolo Pardi e Kevin Superchi, dell’illustratore Marco Petrigno e dei fotografi Lorenzo Fortunati e Simone Cervarelli.

Per la sezione ‘artigianato artistico’ in piazza Sant’Antonio, via Sant’Antonio e piazza Armando Diaz spazio a riciclo creativo, home decor, piante e fiori, vintage, illustrazioni, foto, quadri e stampa artistica grazie alla nuovissima partnership con HIPPY MARKET. A piazza Guglielmo Marconi l’esposizione è invece dedicata ai migliori artigiani selezionati direttamente da TolfArte provenienti dal comprensorio. Non mancheranno poi street food e workshop.

Tutto il programma è su tolfarte.it.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it